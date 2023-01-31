Wildberries опроверг информацию об оплате возврата бракованных товаров

Появившаяся в Telegram-каналах информация о том, что покупатели Wildberries вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров, не соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В сообщении Wildberries отмечается, что если покупатель обнаружил производственный брак, то ему нужно создать заявку на проверку товара, которая будет проверена продавцом и впоследствии им же компенсирована, если брак подтвердится. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что сейчас данный алгоритм еще тестируется, поэтому покупатели могут столкнуться с некоторыми ограничениями в части его функционала. При этом подчеркивается, что в целом существенных изменений не ожидается.

Ранее газета «Известия» писала, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества. По словам собеседников издания, мошенники представляются аналитиками и предлагают продавцам помощь в увеличении продаж. Для этого злоумышленники просят предоставить им доступ к личному кабинету. После того как мошенники получают его, они выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене.