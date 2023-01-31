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В МИД Турции заявили о готовности к содействию поставкам азербайджанского газа в Европу

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Depositphotos

Анкара готова содействовать при экспорте дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, написало агентство «Интерфакс».

«Турция окажет всяческую поддержку для доставки в Венгрию и некоторые страны Юго-Восточной Европы дополнительного газа, который будет добываться в Азербайджане в предстоящий период», — заявил Чавушоглу.

Также глава МИД Турции выразил уверенность в последующем усилении энергетического сотрудничества с Венгрией. По его словам, Сийярто ранее подтвердил участие в Стамбульском газовом форуме, который состоится в феврале.

Венгерский министр иностранных дел при том отметил неоспоримую роль Турции в обеспечении энергобезопасности Венгрии.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

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