Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАПКА заявили, что платеж россиян коллекторам упал на 18,4% в 2022 году из-за кризиса

close
100%
Depositphotos

В 2022 году средний платеж россиян по долгам снизился на 18,4%, что стало минимальным за последние три года значением. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В 2022 году средний размер платежа по долгам оказался на минимальном уровне с 2019 года — 3,7 тыс. рублей. В годовом выражении показатель упал сразу на 18,4%, хотя до этого рос на протяжении трех лет. Речь идет о задолженности физлиц по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. В период с января по октябрь 2022 года объем этого рынка составил 605 млрд рублей.

В публикации отметили, что снижение показателя произошло на фоне кризиса, начавшегося весной 2022 года. Кроме того, сильно смягчилось отношение кредиторов к должникам, позволяя вносить меньшие суммы. По данным НАПКА, основной принцип работы сейчас направлен на сохранение факта платежа, пускай и за счет его уменьшения.

Аналитики посчитали, что уменьшение среднего платежа может отрицательно сказаться на коллекторских фирмах. Однако ситуация может измениться, если банки-кредиторы будут передавать коллекторам больше долгов по агентской схеме.

В начале декабря депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать на Госуслугах отдельный сервис, через который граждане смогут заявлять о неправомерных действиях коллекторов. Парламентарий отметил, что в большинстве случаев люди не знают, куда и кому можно направить жалобу на действия организаций, занимающихся взысканием долгов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть