В НАПКА заявили, что платеж россиян коллекторам упал на 18,4% в 2022 году из-за кризиса

В 2022 году средний платеж россиян по долгам снизился на 18,4%, что стало минимальным за последние три года значением. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В 2022 году средний размер платежа по долгам оказался на минимальном уровне с 2019 года — 3,7 тыс. рублей. В годовом выражении показатель упал сразу на 18,4%, хотя до этого рос на протяжении трех лет. Речь идет о задолженности физлиц по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. В период с января по октябрь 2022 года объем этого рынка составил 605 млрд рублей.

В публикации отметили, что снижение показателя произошло на фоне кризиса, начавшегося весной 2022 года. Кроме того, сильно смягчилось отношение кредиторов к должникам, позволяя вносить меньшие суммы. По данным НАПКА, основной принцип работы сейчас направлен на сохранение факта платежа, пускай и за счет его уменьшения.

Аналитики посчитали, что уменьшение среднего платежа может отрицательно сказаться на коллекторских фирмах. Однако ситуация может измениться, если банки-кредиторы будут передавать коллекторам больше долгов по агентской схеме.

В начале декабря депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением создать на Госуслугах отдельный сервис, через который граждане смогут заявлять о неправомерных действиях коллекторов. Парламентарий отметил, что в большинстве случаев люди не знают, куда и кому можно направить жалобу на действия организаций, занимающихся взысканием долгов.