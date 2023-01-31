Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Следующей зимой ЕС может быть сложно пополнить запасы газа из-за снижения поставок из РФ

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

Следующей зимой Евросоюз может столкнуться со сложностями при заполнении подземных газохранилищ (ПГХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития экономики.

Согласно докладу МВФ, цены на газ в Европе сейчас ниже, чем ожидалось. Страны ЕС накопили достаточное количество газа, поэтому его дефицит этой зимой вряд ли возможен.

«Тем не менее пополнение запасов в условиях значительно сократившихся поставок из России будет сложной задачей в преддверии следующей зимы, особенно в случае очень холодной погоды и роста спроса на энергоносители в Китае, что будет вызывать всплески цен», — говорится в докладе МВФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ хочет ограничить импорт СПГ из России. Данное решение, по мнению германских властей, также станет дополнительным усилием по снижению зависимости от поставок энергоресурсов в республику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть