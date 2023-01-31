Следующей зимой ЕС может быть сложно пополнить запасы газа из-за снижения поставок из РФ

Следующей зимой Евросоюз может столкнуться со сложностями при заполнении подземных газохранилищ (ПГХ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития экономики.

Согласно докладу МВФ, цены на газ в Европе сейчас ниже, чем ожидалось. Страны ЕС накопили достаточное количество газа, поэтому его дефицит этой зимой вряд ли возможен.

«Тем не менее пополнение запасов в условиях значительно сократившихся поставок из России будет сложной задачей в преддверии следующей зимы, особенно в случае очень холодной погоды и роста спроса на энергоносители в Китае, что будет вызывать всплески цен», — говорится в докладе МВФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ хочет ограничить импорт СПГ из России. Данное решение, по мнению германских властей, также станет дополнительным усилием по снижению зависимости от поставок энергоресурсов в республику.