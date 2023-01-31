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Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

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Минтруд РФ предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных и тем самым ужесточить антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в министерстве подготовили изменения в закон «О противодействии коррупции». В соответствии с ними, если начальник знал о конфликте интересов подчиненных и бездействовал, то его необходимо уволить.

Также уточняется, что должностные лица обязаны сообщать своим начальникам о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Если никаких мер не было принято, то руководитель должен быть уволен «в связи с утратой доверия».

Ранее в главном офисе Федеральной таможенной службы (ФТС) прошли обыски по делу о взятке в 25 млн руб. Начальника IT-управления Дмитрия Васильева подозревают в получении «откатов» при заключении госконтрактов.

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