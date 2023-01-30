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Кабмин РФ одобрил проект соглашения с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту

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Depositphotos

Российское правительство одобрило проект межправительственного соглашения с Китаем по поставкам газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, проект соглашения был представлен Минэнерго РФ и согласован с Министерством иностранных дел страны, а также другими федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, его предварительно проработали с китайской стороной.

Отмечается, что кабмин дал поручение Минэнерго провести с участием дипведомства РФ переговоры с КНР, а затем подписать соглашение после достижения договоренности.

Кроме того, как следует из текста распоряжения, российская и китайская стороны при поставках газа по дальневосточному маршруту будут поощрять расчеты в национальных валютах.

Ранее ТАСС писало, что стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году составила $3,9 млрд, увеличившись в 2,6 раза.

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