Bloomberg: ФРГ хочет ограничить импорт СПГ из России

Кабинет министров ФРГ намерен ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующий правительственный документ, с которым ознакомились журналисты агенства.

«Федеральное правительство <...> примет меры, позволяющие исключить закупки российского СПГ», — приводит Bloomberg слова замминистра энергетики Германии Патрика Грейхена из документа.

Как утверждает агентство, данное решение, по мнению германских властей, также станет дополнительным усилием по снижению зависимости от поставок энергоресурсов в республику.

В материале уточняется, что министерство экономики Германии от комментариев отказалось.

Ранее минэкономики ФРГ заявило о планах по замещению газа из России к 2026 году.

Позднее Bloomberg сообщал, что Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, но страна стала больше зависеть от угля, СПГ и топлива из Норвегии.