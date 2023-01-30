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Bloomberg: ФРГ хочет ограничить импорт СПГ из России

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Кабинет министров ФРГ намерен ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующий правительственный документ, с которым ознакомились журналисты агенства.

«Федеральное правительство <...> примет меры, позволяющие исключить закупки российского СПГ», — приводит Bloomberg слова замминистра энергетики Германии Патрика Грейхена из документа.

Как утверждает агентство, данное решение, по мнению германских властей, также станет дополнительным усилием по снижению зависимости от поставок энергоресурсов в республику.

В материале уточняется, что министерство экономики Германии от комментариев отказалось.

Ранее минэкономики ФРГ заявило о планах по замещению газа из России к 2026 году.

Позднее Bloomberg сообщал, что Германия смогла сократить потребление газа на 14% на фоне отказа от поставок из России, но страна стала больше зависеть от угля, СПГ и топлива из Норвегии.

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