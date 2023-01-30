Российские майнеры увеличили мощности по итогам 2022 года до 500 МВт

Общая мощность российских площадок для майнинга по итогам 2022 года достигла 500 МВт. Об этом написала газета «Коммерсантъ», которая опросила ведущих представителей рынка.

Лидирует майнинговая компания BitRiver с обшей мощностью на восьми площадках в 300 МВт. У Уральской майнинговой компании (UMC), общая вычислительная мощность составила 88 МВт. BitCluster, которая владеет тремя площадками, — 60 МВт. EMCD управляет дата-центрами на 50 МВт в четырех регионах. BWCUG располагает до 20 МВт на одной площадке.

BitRiver например за год удвоила объем доступной мощности, в том числе за счет покупки оборудования практически по себестоимости во втором полугодии. А BWCUG сократила мощности, потому что новые европейские и североамериканские клиенты «не очень хотят» размещаться на российских площадках даже при более низкой цене. Еще одна причина — «туманные перспективы майнинга в законодательной сфере».

Как отметила директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова, доходность бизнеса может сократиться при условии введения со стороны властей специальных тарифов на электроэнергию. Сократить заработок может еще отдельное налогообложение для майнеров.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что в России могут запретить майнинг в жилых домах, чтобы предотвратить возможные пожары.