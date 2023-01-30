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«Ъ»: «Ростелеком» заинтересовался приобретением «МегаФона» у USM Group

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Ростелеком» ведет переговоры о покупке «МегаФона» у USM Group, направив соответствующий запрос в правительство еще в конце 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Источник издания отметил, что в конце 2022 года на согласование в правительство поступил вопрос о покупке «Ростелекомом» «МегаФона» у USM Group. Интерес госоператора к активу подтвердили еще три участника рынка.

По словам собеседника издания, «Мегафон» показывает хорошие результаты, поэтому компания уже не первый год получает предложения о покупке. При этом любые варианты и предложения рассматриваются. Однако в ФАС заявили, что ходатайства «Ростелекома» по покупке «МегаФона» не было.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сделка о продажи, при условии ее совершении, может быть продолжением перераспределения основных технологических активов в счет государства. Кроме того, может решиться проблема с доступом к оборудованию с сохранением качественного сервиса. Однако снижение конкуренции, в свою очередь, может спровоцировать рост цен.

26 января на сайте компании сообщалось, что «МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат». Это позволит оператору усилить финтех-направление и предложить своим абонентам новые сервисы.

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