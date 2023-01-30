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Коллекцию одежды в обновленных магазинах Zara решили создать специально для России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Коллекция одежды в обновленных магазинах Zara будет разработана специально для России с привлечением специалистов из Inditex. Об этом ТАСС заявила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

«Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия, а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex», — отметила Цветкова.

По ее словам, первые магазины уже скоро могут открыться в Москве, а цены будут такие же, как и в Zara. При этом название магазинов будет новым.

Аналитики посчитали, что при завозе весенней коллекции магазины должны будут открыться в феврале. Если этого не произойдет, то необходимо будет завести коллекцию к следующему сезону, а это произойдет лишь через три месяца.

21 января газета «Коммерсантъ» писала, что Daher Group, новый владелец российской части бизнеса холдинга Inditex, может открыть магазины под своими брендами весной 2023 года. По данным источника издания, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк». В магазине под названием Maag будет одежда для женщин, мужчин и детей.

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