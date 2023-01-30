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«Ъ»: «Газпром» может установить российские турбины для СПГ-завода на Балтике

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Владимир Песня/РИА «Новости»

«Русхимальянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи») собирается рассмотреть возможность закупки трех газовых турбин ГТД-110М (одна из них будет резервной) у Объединенной двигателестроительной корпорации для своего СПГ-завода в Усть-Луге. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Русхимальянс» планирует построить в Усть-Луге интегрированный завод по переработке и сжижению газа. Причем рассматривается возможность закупки российских турбин ГТД-110М. Эти машины должны установить вместо японских газовых турбин Mitsubishi Heavy Industries, которая отказалась выполнять свой контракт, отметили источники.

По данным издания, новые компрессоры планируется заказать у «Казанькомпрессормаша». Однако в линейки их производства нет необходимых турбин, поэтому необходимо разработать более мощные установки. При этом источники не смогли ответить, сколько времени может занять разработка.

Эксперты рынка посчитали, что ввод в эксплуатацию завода может задержаться минимум на 12 месяцев из-за серьезных изменений в проектной документации. Кроме того, турбину ГТД-110М нельзя назвать полноценной заменой Н100 MHI, которая используется в России с 2010 года. ГТД-110М больше подходит для работы на электростанциях, а риски использования этой установки на таких производствах пока сложно оценить.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что немецкая компания Linde может покинуть проект «Русхимальянса» по строительству завода по сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге в Ленинградской области.

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