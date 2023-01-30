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FT: изменение климата и возможный срыв продуктовой сделки угрожают рынку зерна

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Глобальному рынку зерна может угрожать изменение климата и возможный срыв продуктовой сделки. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации отметили, что зерновая сделка сыграла основную роль в снижение цен в мире. Однако, по мнению аналитиков, она может сорваться, что приведет к очередному взлету цен на продовольствие.

По данным газеты, угроза глобальному рынку исходит также и от изменения климата. Речь идет об охлаждении поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что меняет циркуляцию атмосферы, в частности ветра, давления и осадков. Эксперты указали на то, что океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, которое и так длится беспрецедентные три года подряд, в этом году может оказать пагубное влияние во всем мире.

Аналитики сравнили будущее зерновой сделки с «полетом с одним двигателем». Речь идет о том, что пока двигатель работает, ситуация относительно стабильная. Однако при его остановке могут возникнуть серьезные проблемы.

17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за четыре месяца действия продуктовой сделки около 500 судов доставили более 11 млн тонн зерна.

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