Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Asharq Al-Awsat: QatarEnergy заменит «Новатэк» в разработке месторождений в Ливане

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Катарская государственная компания QatarEnergy подписала контракт с французской TotalEnergies, итальянской Eni и ливанским правительством на разработку нефтегазовых месторождений в районе четвертого и девятого блоков в исключительной экономической зоне Ливана на шельфе Средиземного моря. Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Таким образом, QatarEnergy заняла место российской компании «Новатэк» в международном консорциуме, который выиграл тендер на участие в проекте в 2018 году.

Как уточняет издание, доля QatarEnergy в консорциуме составит 30%, а оставшаяся часть акций будет поровну распределена между TotalEnergies и Eni, которые получат по 35%.

Ранее сообщалось, что Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года.

21 ноября стало известно, что QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну СПГ в объеме 4 млн тонн ежегодно. В пресс-службе компании назвали этот контракт самым долгосрочным в истории отрасли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть