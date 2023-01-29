Asharq Al-Awsat: QatarEnergy заменит «Новатэк» в разработке месторождений в Ливане

Катарская государственная компания QatarEnergy подписала контракт с французской TotalEnergies, итальянской Eni и ливанским правительством на разработку нефтегазовых месторождений в районе четвертого и девятого блоков в исключительной экономической зоне Ливана на шельфе Средиземного моря. Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Таким образом, QatarEnergy заняла место российской компании «Новатэк» в международном консорциуме, который выиграл тендер на участие в проекте в 2018 году.

Как уточняет издание, доля QatarEnergy в консорциуме составит 30%, а оставшаяся часть акций будет поровну распределена между TotalEnergies и Eni, которые получат по 35%.

Ранее сообщалось, что Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года.

21 ноября стало известно, что QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку в страну СПГ в объеме 4 млн тонн ежегодно. В пресс-службе компании назвали этот контракт самым долгосрочным в истории отрасли.