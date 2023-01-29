Bloomberg узнал о резком падении спроса на стейки для барбекю из-за роста цен на говядину

Агентство Bloomberg узнало, что в прошлом году резко снизился спрос на стейки для барбекю в мире из-за роста цен на говядину. В первую очередь, это было характерно для стран, где этот вид мяса едят чаще всего, — Аргентины, Бразилии, Великобритании и США.

Например, в Аргентине потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения в прошлом году. Такие данные приводит производитель этого вида мяса Ciccra. При этом в 2007 году этот показатель достигал 68,7 кг. Как отмечается в статье, падение спроса на говядину произошло из-за роста цен на нее. В результате жители Аргентины стали потреблять больше куриного мяса, за 20 лет спрос увеличился с 18 до 46 кг на душу населения.

Агентство приводит слова жителя Буэнос-Айреса, который подтверждает падение спроса на говядину и в частности на стейки для барбекю. По его словам, если раньше он готовил стейки для барбекю каждые выходные, то сейчас последний раз это было больше месяца назад. Собеседник рассказал, что раньше он заказывал стейки килограммами, а сейчас это – роскошь. Месяц назад он за ту же цену смог купить только два стейка.

По статистике NielsenIQ, которая анализирует рынок розничной торговли и покупательское поведение, падение спроса на говядину произошло также в США и Великобритании. В Штатах покупки этого вида мяса снизились на 4%. В Британии сократились продажи ростбифов и стейков. Там закупки говядины в продуктовых магазинах и ресторанах снизились на 5,8% в начале 2023 года.

Bloomberg спрогнозировал продолжение падения спроса на говядину в США, Аргентине и Великобритании в 2023 году. В Штатах покупки этого вида мяса могут упасть на 5%, в Аргентине – на 2%, говорится в статье.

В России, по данным Минэкономразвития, говядина подорожала на 20,2% в прошлом году.