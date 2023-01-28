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В Подмосковье пациентка тубдиспансера отдала возлюбленному 200 тыс., после чего он сбежал

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье в туберкулезной больнице девушка познакомилась с возлюбленным, которому отдала более 200 тыс. руб. Сразу после он самовольно покинул лечебное учреждение и пропал, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В начале декабря 2022 года 29-летняя девушка начала проходить лечение в тубдиспансере в Подмосковье. Там она познакомилась с другим пациентом — предпринимателем из Чечни. Возлюбленный рассказывал о своем трудном материальном положении и просил одолжить ему денег. Девушка согласилась и отдала мужчине 211 тыс. руб. После этого пациент самовольно ушел из больницы и скрылся в неизвестном направлении, на телефонные звонки он не отвечает.

Девушка выписалась из медицинского учреждения, после чего обратилась в полицию. Мужчину ищут.

Ранее в Саратовской области таксист спас деньги пенсионерки, которые она отправила мошенникам.

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