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Аналитик Юшков заявил, что Россия загружает большие танкеры нефтью в международных водах

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия загружает нефть в большие танкеры в международных водах при помощи более мелких судов для отправки топлива в Китай и Индию. Об этом телеканалу «360» заявил энергоэксперт Игорь Юшков.

«Российские поставщики смогли найти наиболее эффективный способ доставки нефти в Китай и Индию — ее загружают в большие танкеры в международных водах с помощью других небольших танкеров», — отметил Юшков.

По его словам, в порты заходят танкеры небольшой вместимости и полностью загружаются нефтью. После этого они отправляются в международные воды, где уже их поджидают большие танкеры. Этот способ стал наиболее эффективным при поставках нефти в Китай и Индию.

Он добавил, что крупные танкеры выгодно использовать при поставках на большие расстояния. Поэтому вполне логично, что такие операции стали массовыми.

27 января портал Detik сообщил, что координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование неспособностью Джакарты приобрести российскую нефть.

До этого индийская ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на данные специализированной аналитической компании Vortexa писала, что в декабре 2022 года Индия импортировала почти на 25% больше нефти по сравнению с показателями ноября.

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