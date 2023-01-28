Financial Times: Нидерланды и Япония вместе с США ограничат экспорт чипов в Китай

Япония и Нидерланды ограничат экспорт инструментов для производства чипов в Китай. Это произойдет после заключения странами соглашения с США, сообщает газета Financial Times в воскресенье. Газета ссылается на несколько источников, которые знакомы с трехсторонним соглашением.

«Несколько человек, знакомых с трехсторонним соглашением, сказали, что страны достигли договоренности в пятницу после заключительного раунда переговоров на высоком уровне в Белом доме», — следует из статьи.

Источники заявили FT, что Япония, Нидерланды и США решили не разглашать подробности соглашения из-за деликатного характера обсуждений. Вашингтон хотел дать Японии и Нидерландам возможность решить, как сообщать об ограничениях, пишет газета. Остается неясным, какие механизмы страны будут использовать для введения ограничений в отношении своих компаний, занимающихся производством чипов, следует из статьи.

Соглашение было заключено через три месяца после того, как Вашингтон ввел односторонний экспортный контроль, запрещающий американским компаниям продавать передовое оборудование для производства микросхем китайским группам.

В администрации президента США не предоставили FT комментариев.

Администрация президента Штатов Джо Байдена вела переговоры со странами в течение двух лет, но столкнулась с сопротивлением. Страны были обеспокоены тем, как это повлияет на их компании по производству микросхем, в частности ASML в Нидерландах и Tokyo Electron и Nikon в Японии.

В октябре 2022 года Штаты объявили о широкомасштабном одностороннем экспортном контроле, призванном затруднить усилия Китая по получению или разработке передовых полупроводников для использования в суперкомпьютерах и других военных приложениях, таких как искусственный интеллект, моделирование ядерного оружия и гиперзвуковое оружие.