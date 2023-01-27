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Финляндия приостановила выдачу решений россиянам, подавшим на предоставление убежища

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Миграционная служба Финляндии принимает запросы на убежище, в том числе и от граждан Российской Федерации, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы россиян. Об этом сообщает газета Helsingin sanomat.

В миграционном ведомстве отметили, что это связано с «существенным изменением данных по России» и необходимостью их обновления.

«Миграционная служба хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему может грозить или грозит смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение», — указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что двум проживавшим на Чукотке гражданам России, которые после объявления частичной мобилизации в РФ переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски, разрешили остаться в США. Россияне по имени Сергей и Максим преодолели на лодке почти 500 км, отделяющие чукотский поселок Эгвекинот от острова Святого Лаврентия.

Добравшись до поселения Гамбелл на острове Святого Лаврентия, российских граждан задержала местная полиция. С помощью переводчика на мобильном телефоне мужчины объяснили, что просят политического убежища.

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