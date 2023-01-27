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Аналитики из США обвинили богатейшего человека Индии Гаутама Адани в крупной афере

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Amit Dave/Reuters

Инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group индийского миллиардера (по версии журнала Forbs, $96,6 млрд) Гаутама Адани в многочисленных финансовых нарушениях, написало агентство Bloomberg.

Отмечается, что обвинения содержатся в отчете компании. В Hindenburg Research два года расследовали факты обмана в области бухгалтерского учета. Доклад за один день сократил стоимость бизнес-империи Адани на $12 млрд.

В Hindenburg Research назвали действия Adani Group «величайшей аферой в корпоративной истории» и отметили, что индийский конгломерат совершал их на протяжении десятков лет. В Adani Group обвинения отвергли и хотят подать в суд на исследователей. В Hindenburg Research поприветствовали судебные разбирательства.

Глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани — самый богатый в Индии и во всей Азии. В сентябре 2022 года он поднялся на второе место в списке самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. При этом еще в начале 2022 года Адани занимал 14-ю строчку в глобальном рейтинге миллиардеров. Сейчас он находится на 4-м месте с состоянием в $113 млрд.

Во второй половине декабря журнал Forbes написал, что азиатские миллиардеры Гаутам Адани, Лоу Так Квонг, Колин Хуан, Ву Илин и Рави Джайпурия на фоне всеобщего снижения уровня доходов смогли в общей сумме нарастить свое состояние более чем на $90 млрд в 2022 году.

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