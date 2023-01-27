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ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать россиян о риске вынужденной конвертации валюты

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк подготовил рекомендации, согласно которым брокеры должны включать в договоры с клиентами условия вынужденной конвертации валюты – например, из-за санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора, направленное участникам финансового рынка.

Как следует из статьи, из-за рисков конвертации валюты клиентов на фоне санкций брокеры должны прописать порядок таких сделок в своих типовых договорах. По сути, речь идет о принудительной конвертации валюты, отметили юристы.

«ЦБ рекомендует брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации валюты. Кроме того, брокеры должны указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация», — следует из письма.

В Центробанке не ответили на запрос РБК.

В конце октября 2022 года брокер «Атон» предупредил своих клиентов, что средства в валюте «недружественных» стран, хранящиеся на счетах клиентов брокера, будут автоматически конвертированы в рубли.

18 октября РБК сообщил о пересмотре тарифов на хранения валют «недружественных» стран со стороны как минимум трех российских брокеров. В их числе оказались «Газпромбанк Инвестиции», «БКС Мир инвестиций» и «Финам».

Также в октябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что принудительной конвертации валюты брокерами и банками в рубли не должно быть, если это не предусмотрено договором с клиентами.

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