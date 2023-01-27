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В Узбекистане могут возобновить обслуживание карт «Мир»

Глава ЦБ Узбекистана Нурмурадов: банки работают над возобновлением обслуживания карт «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Узбекские банки прорабатывают вопрос возобновления обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил председатель Центрального Банка страны Мамаризо Нурмурадов, передает РИА Новости.

«Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия», — сказал Нурмурадов о возобновлении обслуживания карт «Мир».

Однако глава регулирующего финансового органа Узбекистана отметил, что о сроках говорить пока рано.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

3 ноября 2022 года Нурмурадов заявил, что Узбекистан не готов возобновить обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Он объяснил это тем, что для коммерческих банков страны существуют большие риски при работе с российскими картами.

Единый процессинговый центр Uzcard в Узбекистане с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы «Мир». Работа карт приостановлена «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD».

При этом кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» работают на территории страны в штатном режиме, но работа кобейджинговых карт UZCARD – «Мир» за рубежом приостановлена.

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