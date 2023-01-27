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Аварийные отключения электроэнергии введены в 10 регионах Украины

В 10 областях Украины введены аварийные отключения света из-за превышения норм потребления

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Depositphotos

Аварийные отключения электричества введены в десяти украинских областях из-за превышения лимитов по энергопотреблению. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Отключения электроэнергии введены в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях.

«В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях, — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Ранее в «Укрэнерго» заявили о повреждении энергообъектов в центральном, южном и юго-западном регионах Украины. Также в компании сообщили о уничтожении основного высоковольтного оборудования одного из энергообъектов страны.

После этого стало известно, что из-за превышения лимита потребления в Волынской области введены экстренные отключения света. В Одесской районной государственной администрации сообщали, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры.

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