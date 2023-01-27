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Reuters: Украина закупает сжиженый углеродный газ из России через Латвию и Литву

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Увеличение поставок сжиженных углеродных газов (СУГ) из России в страны Прибалтики более чем вдвое объясняется тем, что страны-покупатели перепродают часть российского топлива на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По его данным, Украина покупает у стран Балтии часть объемов российских СУГ из-за их низкой стоимости.

СУГ используют в качестве топлива для машин и отопления. Антироссийские санкции не распространяются на поставки СУГ, поэтому экспорт этого вида топлива из России в страны Европы ведется без ограничений.

По информации Reuters, закупки СУГ в России составляют большую часть импорта стран Прибалтики. У Латвии этот показатель находится на уровне 90% импорта, у Литвы – 50%. Еще столько же СУГ Литва покупает у Латвии.

В декабре Латвия и Литва поставили на Украину 15 тыс. тонн СУГ. Объем этих поставок достиг 15% общего украинского импорта СУГ в декабре.

Украина не покупает российски газ напрямую. Тем не менее, по словам источников Reuters, Украина покупает СУГ из России в Прибалтике с дисконтом в $150-200 по сравнению с поставками из Румынии и Польши.

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