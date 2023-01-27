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Путин поручил представить предложения по ценам на нефть для налогообложения

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по ценам на нефть для налогообложения. Об этом сообщает сайт Кремля.

Согласно поручению президента, это необходимо сделать, чтобы снизить влияние на доходы бюджета в связи с особенностями формирования цен на нефть в условиях санкций.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС может ввести лимит на дизельное топливо из России на уровне $100 за баррель. ЕС и «Большая семерка» (G7) хотят установить предельные цены на российский экспорт в третьи страны, однако окончательны цифры еще могут измениться.

Лимит на уровне $100 за баррель будет применяться к таким нефтепродуктам, как дизельное топливо, дизельное топливо будет иметь лимит в $45 за баррель.

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