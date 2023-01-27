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Reuters: Shell может выйти из бизнесов в Великобритании, Германии и Нидерландах

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Global Look Press

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell может выйти из розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. Сейчас Shell рассматривает такую возможность, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в статье, Shell приступила к стратегическому обзору этих трех предприятий. Не исключено, что этот процесс займет несколько месяцев. Точные сроки принятия решения не озвучиваются.

Как следует из статьи, в прошлом году поставщики энергии из стран Европы столкнулись с резкими скачками оптовых цен. Из-за этого Shell инвестировала в свой розничный бизнес в Британии по продаже электроэнергии порядка $1,5 млрд. Целью Shell было помочь британской компании справиться с этими скачками цен, которые привели к «краху нескольких конкурирующих британских коммунальных предприятий».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Shell ожидает в 2022 году получить приблизительно $2,4 млрд убытков из-за введения в Великобритании и Евросоюзе налогов на сверхприбыль энергетических компаний.

В феврале прошлого года Shell объявила о решении выйти из всех нефтегазовых проектов в России.

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