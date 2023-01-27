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В Совфеде ответили на сообщения о том, что юристы ЕС нашли способ использовать активы РФ

Клишас: операция ЕС по «легализации украденного» у РФ позорно провалена

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что юристы ЕС нашли способ использовать замороженные активы ЦБ РФ, назвав это позорным провалом «легализации украденного».

«Бедные «европейские юристы» не нашли «четких юридических оснований» для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — заявил Клишас.

Ранее Евросоюз уведомили о наличии законных оснований для передачи части активов ЦБ РФ на восстановление Украины — речь идет о сумме в €33,8 млрд.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Россия может зеркально ответить на изъятие ее зарубежных активов.

При этом он отметил, что до изъятия собственности физических лиц дело не дойдет, так как это противоречит нормам Конституции РФ.

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