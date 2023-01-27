«Ъ» узнал, что российский экспорт необработанного леса упал на 70% в 2022 году

Россия экспортировала за границу 3,8 млн кубометров необработанной древесины в прошлом году. По сравнению с годом ранее показатель упал на 70%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику Рослесинфорга.

В агентстве WhatWood фактически подтвердили эти показатели. Согласно данным агентства, российские поставки древесины за рубеж сократились за рассматриваемый период втрое – до 3,5 млн кубометров.

«Падение экспорта древесины было ожидаемо. С 1 января 2022 года по поручению президента России Владимира Путина действует запрет на вывоз из РФ необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород — дуб, бук, ясень. Кроме того, с 10 июля прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса», — говорится в статье.

Больше всего древесины в прошлом году Россия поставила Китаю и Финляндии – 2,25 млн и 789 тыс. кубометров соответственно.

Как ранее сообщала газета Le Figaro, европейские страны уже стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и с Украины. Мебельной промышленности, в частности французской, сейчас не хватает ламелей для кроватей. Они делались из древесины, привезенной с Украины, отметили в публикации.