Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ» узнал, что российский экспорт необработанного леса упал на 70% в 2022 году

close
100%
Unsplash

Россия экспортировала за границу 3,8 млн кубометров необработанной древесины в прошлом году. По сравнению с годом ранее показатель упал на 70%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику Рослесинфорга.

В агентстве WhatWood фактически подтвердили эти показатели. Согласно данным агентства, российские поставки древесины за рубеж сократились за рассматриваемый период втрое – до 3,5 млн кубометров.

«Падение экспорта древесины было ожидаемо. С 1 января 2022 года по поручению президента России Владимира Путина действует запрет на вывоз из РФ необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород — дуб, бук, ясень. Кроме того, с 10 июля прошлого года Евросоюз ввел эмбарго на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса», — говорится в статье.

Больше всего древесины в прошлом году Россия поставила Китаю и Финляндии – 2,25 млн и 789 тыс. кубометров соответственно.

Как ранее сообщала газета Le Figaro, европейские страны уже стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и с Украины. Мебельной промышленности, в частности французской, сейчас не хватает ламелей для кроватей. Они делались из древесины, привезенной с Украины, отметили в публикации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть