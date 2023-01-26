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«Страна.ua»: перебои с поставкой наличного доллара зафиксированы в украинских банках 

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных депозитов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сложности с покупкой наличного доллара возникают в небанковских обменниках и в кассах банков. 

«Его либо нет совсем, либо не удается приобрести суммы от $100 и выше (есть лишь мелкие суммы). Из-за чего время от времени подрастает цена валюты на черном рынке», — утверждает издание.

Максимальный начальный курс продажи доллара достигает 41 гривны. Такой максимум на продаже держали банки ПУМБ, Айбокс Банк и Асвио Банк, утверждает издание.

Ранее Нацбанк Украины опубликовал исследование деловых ожиданий бизнеса страны. В нем говорится, что украинские предприниматели ждут дальнейшей девальвации гривны. По их мнению, в 2023 году курс национальной валюты Украины может ослабеть до уровня в среднем 42,6 гривны за доллар.

В исследовании приняли участие 637 компаний из 21 региона Украины. Они были опрошены в период с 31 октября по 30 ноября прошлого года.

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