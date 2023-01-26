В правительстве предложили использовать конфискат легкой промышленности, а не уничтожать

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте вместо их ликвидации. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Проект <...> подготовлен в целях <...> вовлечения в хозяйственный оборот конфиската», — указывается в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, конфискат можно будет применять по прямому назначению, посредством его безвозмездной передачи или как гуманитарную помощь.

По мнению кабмина, в настоящее время товары легкой промышленности, конфискованные из нелегального оборота или изъятые при производстве по уголовным и административным делам подлежат непременному уничтожению.

Ранее стало известно, что российское правительство поддержало проект закона о передаче на гуманитарные и оборонные цели товаров легкой промышленности, которые были конфискованы в рамках дел об административных правонарушениях и перешедших Росимуществу.