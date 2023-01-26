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ЮАР в шесть раз нарастила объем экспорта угля в страны Европы

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Depositphotos

Южно-Африканская Республика (ЮАР) в 2022 году переориентировала экспорт угля на страны Европы, увеличив объем поставок на этом направлении в шесть раз. Об этом сообщил исполнительный директор компании RBCT, оператора крупнейшего в республике угольного экспортного терминала в Ричардс-Бей.

«ЮАР увеличила в 2022 году размеры поставок угля в Европу до 14,3 млн тонн по сравнению с 2,3 млн тонн в 2021 году», — заявил Алан Уоллер в ходе брифинга, который транслировала радиостанция SABC.

В 2022 году Претория поставила на европейский рынок 28% от общего объема продаж угля из ЮАР, которая находится на седьмом месте в мире среди стран-производителей угля. Но на этом фоне республика сократила поставки энергоресурса в Азию — с 50,7 млн тонн в 2021 году до 31,7 млн тонн в 2022.

По словам Уоллера, в целом объем продаж южноафриканского угля в прошлом году упал до 50,35 млн тонн, что является минимумом с 1993 года. Дело в затяжных отключениях электроэнергии и забастовке транспортной компании Transnet. В 2023 году объем экспорта хотят нарастить до 60 млн тонн.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщило, что по итогам прошедшего года объемы экспорта российского угля в Китай выросли на 20% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

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