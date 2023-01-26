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РАН: две трети российских компаний сочли себя пострадавшими от санкций

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Две трети (66,2%) российских компаний заявили о негативном эффекте от международных санкций и сочли себя пострадавшими от введенных ограничений. Еще 14,6% фирм полагают, что могут пострадать в будущем, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В исследовании, проходившем в конце 2022 года, приняли участие меньшее число предприятий по сравнению с предыдущими опросами — только 132 компании. На уменьшение охвата повлияли несколько факторов, включая причины и характер нынешнего санкционного кризиса, уточняется в статье.

«Хотя две трети (66,2%) предприятий заявили, что пострадали от санкций, а 14,6% считают, что могут пострадать в будущем, доля бизнеса, сообщившего об отсутствии негативного влияния санкций, относительно высока — 19,2%», — говорится в материале.

В то же время перестраивать экономическую модель собственного бизнеса в связи с международными санкциями стали 33,1% российских компаний. Для сравнения, в апреле--мае этот показатель находился на отметке 14,8%. Кроме того, за это время упала доля ответов о сокращении инвестиционных затрат — с 36,9 до 30,7%, заключается в заметке.

26 декабря аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» представили результаты опроса, согласно которым большинство российских компаний выразили надежду на улучшение дел в течение полугода или сохранение текущих позиций. При этом уверенность в дальнейшем прогрессе высказали 75% фирм.

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