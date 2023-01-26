В США предупредили о способе обхода санкций россиянами

В управлении министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCen опубликовали сообщение о том, что граждане РФ могут пытаться обойти санкции, инвестируя в коммерческую недвижимость в США.

Предполагается, что инвестиции в коммерческую недвижимость могут осуществлять с целью обхода санкций представители «российских элит, олигархи, члены их семей и организации, через которые они действуют». Предотвращение обхода санкций должно, по замыслу составителей публикации, дополнять усилия властей США по изоляции попавших под санкции россиян и российских юридических лиц от международной финансовой системы.

Эксперты FinCen отмечают, что «относительная стабильность рынка коммерческой недвижимости США и высокая стоимость объектов коммерческой недвижимости могут предоставить незаконным субъектам возможность получать стабильный доход и хранить крупные денежные суммы». Это уже четвертое предупреждение управления для всех финансовых учреждений США о возможных путях обхода санкций россиянами.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон указал на то, что корпорации США получают выгоду от конфликта на Украине.