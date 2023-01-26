Ведущий Fox News Карлсон: корпорации США получают выгоду от конфликта на Украине

Телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что корпорации США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку получают от этого большую выгоду.

По его словам, инвестиционная компания BlackRock назвала этот конфликт «прекрасной возможностью» превратить Украину в «оплот капитализма»». Также Карлсон привел в пример слова гендиректора банка Goldman Sachs, тот сказал сказал, что восстановление Украины станет «хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций».

Ведущий отметил, что Украину называли самой коррумпированной страной в мире. Поэтому эта страна является лучшим местом для «отмывания» денег, отметил Карлсон. Он также задался вопросом, почему администрация президента США Джо Байдена не пытается установить мир на Украине, не призывает Киев к подписанию мирного соглашения с Москвой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных России Мария Захарова заявляла, что Европа не осознает, что Соединенные Штаты втягивают ее «в большую войну» для поддержания собственной экономики.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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