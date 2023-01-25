«Известия»: Минфин поддержал взимание налога с майнинга криптовалют

Министерство финансов (Минфин) России сочло оправданной мерой взимание налога с прибыли, полученной в результате майнинга криптовалют. При этом Налоговый кодекс обладает необходимыми положениями для введения этой меры, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют. Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой деятельности», — говорится в материале.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, власти собираются установить либо аналог единого налога на вмененный доход, либо налог на прибыль в 20%. В первом случае предполагается, что ставка будет варьироваться в диапазоне от 7,5 до 15%. Данные меры позволят вывести бизнес по майнингу криптовалют в легальное поле деятельности.

«В сфере добычи криптовалют заняты тысячи, если не десятки тысяч людей, и многие из них хотели бы легализовать свой бизнес. Уже сейчас есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги на сделки с криптовалютами», — заключил Аксаков.

30 декабря основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко заявил, что разрабатываемый Госдумой законопроект о майнинге в случае его принятия не повлияет существенно на держателей криптовалюты. Процессы, связанные с легализацией криптовалюты в России, никак не влияют на рынок в принципе, так как внутренний рынок РФ во многом зависим от международного рынка.