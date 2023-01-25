Средний чек на услуги каршеринга в России поднялся на 28% из-за санкций в 2022 году

Средний чек в сервисах каршеринга в России по итогам прошлого года вырос на 28% из-за санкций и кризиса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса CloudPayments.

По итогам 2022 года средний чек на поездку на каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 руб., а в целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%. В то же время, по данным аналитиков, число трансакций сократилось на 20% год к году. При этом подорожание аренды автомобилей произошло из-за увеличения расходов операторов на обслуживание автопарка.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в прошлом году автозапчасти подорожали примерно на 30%, хотя к концу года их цена выровнялась. Также поднялись цены на сами автомобили. Например, зарубежные легковые автомобили подскочили в цене сразу на 40%. Хотя сервисы каршеринга, несмотря на это, указали на увеличение спроса на аренду автомобилей по итогам прошлого года.

Аналитики посчитали, что в 2023 году будет расти доля автомобилей из Китая на фоне достаточно скудного предложения на рынке. Также постепенно более популярными могут стать электромобили. Кроме того, в этом году тарифы на услуги каршеринга, скорее всего, снижаться не будут.

В конце октября издание «Коммерсантъ» писало, что рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян чаще пользоваться каршерингом. За девять месяцев 2022 года средний чек в таких сервисах вырос на 17–29%. Отмечается при этом, что услуги такси показали более сдержанную динамику.