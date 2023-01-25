Reuters: ФРГ потратит 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию

Германия планирует потратить 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию до мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ.

В публикации отмечается, что данная сумма является частью пакета мер, который был принят Берлином в 2022 году для защиты домохозяйств и компаний от резкого роста цен на энергию. Еще порядка 2,14 млрд евро потребуются для субсидирования расходов на передающие сети в феврале и марте.

Агентство отмечает, что правительство Германии будет финансировать вступившее в силу в этом месяце ограничение цен на электроэнергию за счет пакета в 200 млрд евро, который был выделен на меры для поддержки населения в условиях энергокризиса. Данный план расходов все еще подлежит утверждению бюджетным комитетом, говорится в публикации.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия, проведенного консалтинговой фирмой EY, сообщило, что Германия охвачена пессимизмом и опасениями за свое благосостояние.