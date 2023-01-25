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Reuters: ФРГ потратит 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию

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Reuters

Германия планирует потратить 14,5 млрд евро на финансирование ограничения цен на электроэнергию до мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ.

В публикации отмечается, что данная сумма является частью пакета мер, который был принят Берлином в 2022 году для защиты домохозяйств и компаний от резкого роста цен на энергию. Еще порядка 2,14 млрд евро потребуются для субсидирования расходов на передающие сети в феврале и марте.

Агентство отмечает, что правительство Германии будет финансировать вступившее в силу в этом месяце ограничение цен на электроэнергию за счет пакета в 200 млрд евро, который был выделен на меры для поддержки населения в условиях энергокризиса. Данный план расходов все еще подлежит утверждению бюджетным комитетом, говорится в публикации.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на данные исследования потребительского доверия, проведенного консалтинговой фирмой EY, сообщило, что Германия охвачена пессимизмом и опасениями за свое благосостояние.

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