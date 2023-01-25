The Economist: проблема с госдолгом может заставить США жестко экономить

Дефолт США попросту немыслим, но даже обходные маневры, чтобы его избежать, чреваты рисками. Об этом сообщает The Economist.

В публикации отмечается, что направленные на избежание дефолта действия могут показать шаткость политической экономики США, поэтому для рынков это может стать серьезным звоночком и спрогнозировать их реакцию невозможно.

Издание подчеркивает, что ранее предложенные методы для сбережения наличных средств, например, отсрочки инвестирования пенсионных средств, могут дать возможность оттянуть дефолт на несколько месяцев.

Ранее член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик заявил, что республиканцы в конгрессе США предлагают отказаться от привязки уровня государственного долга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП.

По его словам, потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который устанавливает закон, не имеет смысла. Конгрессмен отметил, что по мнению республиканцев, госдолг должен быть привязан к ВВП США.