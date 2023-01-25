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Таможня Швейцарии: экспорт хим- и фармпродукции в РФ в 2022 году вырос на 50%

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Global Look Press

Пресс-секретарь таможни Швейцарии Донателла Дель Веккью заявила, что Берн экспортировал в Российскую Федерацию в 2022 году химической и фармацевтической продукции — в этот сегмент входят и лекарства — на сумму почти $2,5 млрд, примерно на 50% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что согласно более ранним данным швейцарской таможни, экспорт по этой категории из Швейцарии в РФ в 2021 году составлял порядка 1,63 млрд долларов. Таким образом, рост год к году составил около 50%.

По данным таможни, в 2022 году общий импорт Швейцарией товаров из РФ снизился в денежном выражении на 47,5% по сравнению с 2021 годом, а экспорт Швейцарией своих товаров в РФ упал лишь на 5,9%.

По словам Дель Веккью, снижение произошло в секторах машиностроения и электроники, продуктов питания, напитков и табачных изделий, химической и фармацевтической продукции.

Ранее стало известно, что Германия сократила объемы экспорта в Россию почти вдвое – на 45% в годовом исчислении — в прошлом году. Показатель составил 14,6 млрд евро, что является минимумом с 2003 года.

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