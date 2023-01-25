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РБК: французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России

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Global Look Press

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях.

По информации собеседников издания, Decathlon планирует продать весь бизнес целиком. Еще один источник заявил, что недвижимость ретейлер готов продать отдельно.

В России по состоянию на весну 2022 года было 57 магазинов Decathlon, сейчас осталось 28. После начала СВО и ввода западных санкций компания объявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Все магазины, включая интернет-магазин «Декатлон», в России были закрыты 27 июня.

На российском сайте компании говорится, что торговые точки закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок».

В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса.

Ранее сообщалось, что Ozon начал продажу товаров бренда одежды H&M. До этого сообщалось, что компании Nike и Decathlon, официально объявившие об уходе из России и закрывшие свои оффлайн- и онлайн-магазины, продолжают торговать на российских маркетплейсах.

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