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Еврокомиссия увеличивает макрофинансовую помощь Молдавии на €145 млн

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Еврокомиссия (ЕК) предложила увеличить оказываемую макрофинансовую помощь Евросоюза Молдавии на €145 млн и довести ее до €295 млн, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы предлагаем дополнить макрофинансовую помощь Молдавии на €145 млн», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что этот шаг значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность страны.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике отмечается, что это предложение следует за заявлением главы ЕК в Кишиневе, которое она сделала в ноябре 2022 года, о дополнительной финансовой поддержке Молдавии, которая пострадала от серьезного энергетического кризиса.

Из документа следует, что увеличение макрофинансовой помощи позволит Молдавии покрыть часть дополнительных потребностей в финансировании в 2023 году, а также поддержать макроэкономическую стабильность и обеспечить дальнейшие реформы.

В Брюсселе уточнили, что дополнительные €145 млн включают в себя около €45 млн, которые будут предоставлены в виде грантов и около €100 млн — в виде кредитов на льготных условиях финансирования.

Ранее сообщалось, что за 2022 год Молдавия выполнила меньше половины рекомендаций Еврокомиссии.

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