В Росалкогольрегулировании сообщили, что продажи водки выросли за 2022 год почти на 6%

Объем розничных продаж водки на территории России в 2022 году вырос на 5,9% относительно значений 2021 года, до 76,2 млн декалитров (дал). Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования).

Кроме того, в ведомстве сообщили о росте объема продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за весь прошлый год на 3,5%, до 220,386 млн дал.

Продажи слабоалкогольной продукции с января по декабрь 2022 года выросли на 46%, до 16,077 млн дал. Значительно чаще стали покупать по итогам прошлого года ликерные вина, рост составил 151%, до 756 тыс. дал. Несущественно вырос объем продаж виноградных вин, на 0,8%, до 53,386 млн, а шампанских и игристых — на 8,6%, до 20,014 млн.

В службе объяснили увеличение легальных розничных продаж результатом обеления рынка и сокращением доли поддельной продукции.

В первой половине января газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования написала, что объем продаж водки в России вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года.

Ранее 24 января газета «Коммерсантъ» сообщила о замедлении темпов роста у ряда крупнейших российских производителей водки по итогам 2022 года.