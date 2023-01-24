Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турчак: внешнее давление Запада и СВО придали актуальность теме импортозамещения

close
100%
Светлана Шенкель/РИА «Новости»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российская специальная военная операция на Украине и давление Запада на Россию придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны. Об этом он сказал на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения, передает РИА Новости.

По его словам, это внешнее давление со стороны западных государств на Россию оказывалось, оказывается и будет оказываться в последующие годы.

Турчак также поблагодарил тех предпринимателей, которые остались на российском рынке и продолжили работу в «непростых условиях» и предоставляли помощь фронту.

В 2022 году российский продовольственный рынок, который еще с пандемии находится в стрессовом состоянии, столкнулся с новыми проблемами. Это и сложности с импортом и экспортом, и трудности с международными платежами, и санкции, и необходимость срочно импортозаместить пропавшие иностранные товары — не только продукты, но и оборудование, сырье и многое другое. Как рынок справляется с кризисной ситуацией, — подробнее в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть