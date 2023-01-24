Турчак: внешнее давление Запада и СВО придали актуальность теме импортозамещения

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российская специальная военная операция на Украине и давление Запада на Россию придало особую актуальность теме импортозамещения и технологического суверенитета страны. Об этом он сказал на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения, передает РИА Новости.

По его словам, это внешнее давление со стороны западных государств на Россию оказывалось, оказывается и будет оказываться в последующие годы.

Турчак также поблагодарил тех предпринимателей, которые остались на российском рынке и продолжили работу в «непростых условиях» и предоставляли помощь фронту.

В 2022 году российский продовольственный рынок, который еще с пандемии находится в стрессовом состоянии, столкнулся с новыми проблемами. Это и сложности с импортом и экспортом, и трудности с международными платежами, и санкции, и необходимость срочно импортозаместить пропавшие иностранные товары — не только продукты, но и оборудование, сырье и многое другое. Как рынок справляется с кризисной ситуацией, — подробнее в материале «Газеты.Ru».