В РАСПП заявили, что в КНР осторожно оценивают шансы развития торговых отношений с Россией

Китайские деловые круги осторожно оценивают перспективу развития торгово-экономических отношений с Россией, не считая их на 100% долгосрочными. Такое мнение высказал председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, написало агентство РИА Новости.

«Только что товарооборот между двумя странами перевалил за рекордные $190 млрд. Однако полной уверенности, что российско-китайские торгово-экономические отношения будут отныне правильно развиваться и станут в итоге по-настоящему долгосрочными, у представителей самых разных деловых и политических кругов Китая нет», — сказал он.

Манкевич выразил надежду на подтверждение действиями стремлений Москвы к развитию торгово-экономического сотрудничества с Пекином.

Ранее 24 января председатель РАСПП заявил, что в Китае производится практически вся возможная продукция, поэтому Пекин в состоянии заменить России Запад на 80-90%.

В первой половине января пресс-служба Главного таможенного управления КНР раскрыла данные, согласно которым объем двустороннего товарооборота между Россией и Китаем по итогам прошедших 12 месяцев вырос на 29,3% в годовом выражении. В денежном выражении этот показатель достиг рекордной отметки $190,27 млрд.