Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman прокомментировал конфликт с Киселевым

Певец Shaman пожелал здоровья главе РМГ Киселеву

close
100%
SHAMAN/YouTube

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) прокомментировал конфликт с лидером группы «Земляне» и главой «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимиром Киселевым. Дронова цитирует News.ru.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — сказал исполнитель.

По словам самого Shaman, он редко оказывается доволен тем, что делает.

«Я сегодня приду домой, включу компьютер и буду допиливать аранжировку своей очередной песни», — сказал он, назвав самой важной наградой для каждого артиста народную любовь.

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Дронов получил тарелку в номинации «Новая легенда».

Ранее исследование сервиса email-рассылок Unisender показало, что в России наблюдается рост упоминаний национальных образов в темах писем. Самыми популярными словами в темах писем стали «российский» (более 102 млн упоминаний), «Москва» (85 млн) и «Россия» (42 млн). Певца Shaman упоминали в 1,1 млн писем, что немного выше результата «медведей» (1 млн писем) и «Госдумы» (924 тыс. упоминаний).

Ранее «10 жизней» возглавили российский прокат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами