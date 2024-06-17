Shaman прокомментировал конфликт с Киселевым

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) прокомментировал конфликт с лидером группы «Земляне» и главой «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимиром Киселевым. Дронова цитирует News.ru.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — сказал исполнитель.

По словам самого Shaman, он редко оказывается доволен тем, что делает.

«Я сегодня приду домой, включу компьютер и буду допиливать аранжировку своей очередной песни», — сказал он, назвав самой важной наградой для каждого артиста народную любовь.

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Дронов получил тарелку в номинации «Новая легенда».

Ранее исследование сервиса email-рассылок Unisender показало, что в России наблюдается рост упоминаний национальных образов в темах писем. Самыми популярными словами в темах писем стали «российский» (более 102 млн упоминаний), «Москва» (85 млн) и «Россия» (42 млн). Певца Shaman упоминали в 1,1 млн писем, что немного выше результата «медведей» (1 млн писем) и «Госдумы» (924 тыс. упоминаний).

Ранее «10 жизней» возглавили российский прокат.