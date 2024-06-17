Албанцы потроллили итальянцев перед матчем на Евро-2024, сломав пополам спагетти

Фанаты национальной сборной Албании устроили розыгрыш над поклонниками сборной Италии перед очной встречей на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Болельщики албанской команды подобрались к одному из дортмундских ресторанов, где перед матчем находились фанаты «скуадры адзурры». Один из албанцев достал пачку спагетти, подбежал к итальянцам и на их глазах разломил пасту пополам. Сами болельщики сборной Италии восприняли произошедшее с юмором и отвечать агрессией не стали.

Игра между сборными Италии и Албании прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее на сербского фаната завели уголовное дело об избиении англичанина на Евро-2024.