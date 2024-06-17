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Путин переподчинил себе ФМБА

Путин вывел ФМБА из ведения Минздрава и переподчинил президенту РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из ведения министерства здравоохранения и переподчинил напрямую президенту. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — говорится в указе.

Правительству поручено предоставить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.

Документ вступает в силу со дня подписания.

13 июня президент Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне анонсировал подписание указа об утверждении ключевых направлений научно-технологического развития страны.

16 июня Путин назначил Бориса Титова на новую должность.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.

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