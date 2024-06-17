Россиянка получила ожог 60% тела и попала в реанимацию из-за загара

Жительница Кировского района Петербурга попала в реанимацию, решив позагорать. Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летняя девушка попала в ожоговое отделение НИИ имени Джанелидзе после того, как решила позагорать на берегу Финского залива. У нее диагностирован солнечный ожог 60% тела первой и второй степени, больше всего пострадали туловище и конечности.

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации. По данным Telegram-канала Shot, любительницу загара спасли подруги, которые вызвали ей скорую помощь.

Похожий случай произошел в Петербурге в конце мая, 21-летняя горожанка получила ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени, загорая на солнце пять часов. Девушке потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Великобритании женщина несколько раз оказывалась на консультации у онколога из-за любви к искусственному загару. Она начала ходить в солярий, когда ей было 15 лет. Спустя некоторое время на спине у британки появилось пятно, которое оказалось злокачественной опухолью. Женщина продолжила посещать солярий, и в 2023 году ей диагностировали меланому в левом легком. Новообразование находится слишком близко к сердцу, поэтому удалить его невозможно. Теперь британка пользуется только автозагаром.

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