Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка получила ожог 60% тела и попала в реанимацию из-за загара

«Фонтанка»: в Петербурге девушка попала в реанимацию с ожогами из-за загара

close
100%
Shutterstock/Jingjits Photography

Жительница Кировского района Петербурга попала в реанимацию, решив позагорать. Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летняя девушка попала в ожоговое отделение НИИ имени Джанелидзе после того, как решила позагорать на берегу Финского залива. У нее диагностирован солнечный ожог 60% тела первой и второй степени, больше всего пострадали туловище и конечности.

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации. По данным Telegram-канала Shot, любительницу загара спасли подруги, которые вызвали ей скорую помощь.

Похожий случай произошел в Петербурге в конце мая, 21-летняя горожанка получила ожог 80% тела первой степени и ожог 2% тела второй степени, загорая на солнце пять часов. Девушке потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Великобритании женщина несколько раз оказывалась на консультации у онколога из-за любви к искусственному загару. Она начала ходить в солярий, когда ей было 15 лет. Спустя некоторое время на спине у британки появилось пятно, которое оказалось злокачественной опухолью. Женщина продолжила посещать солярий, и в 2023 году ей диагностировали меланому в левом легком. Новообразование находится слишком близко к сердцу, поэтому удалить его невозможно. Теперь британка пользуется только автозагаром.

Ранее россиянам рассказали, кому запрещено загорать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами