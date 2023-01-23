ВЦИОМ: новогодние траты россиян с 2007 года выросли почти в десять раз

Россияне потратили на празднование Нового года более 38 тыс. рублей в 2023 году. С 2007 года новогодние траты граждан выросли почти в десять раз. Тогда на новогодние расходы россиян составили чуть более 3 тыс. рублей. Это следует из мониторингового опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Как следует из опроса, фактические траты россиян на новогодних каникулах в этом году превысили запланированные на 2%. Шесть лет назад эта разница была на уровне 25%.

«То, что в этом году фактические расходы на Новый год оказались всего на 2% меньше реальных, является скорее исключением, чем правилом», — отметили специалисты центра.

По данным ВЦИОМ, последние три года фактические затраты россиян на празднование Нового года существенно превышали прогнозируемые. В 2020 году фактические расходы оказались больше прогнозируемых на 28%, в 2021 году – на 23%, в 2022 году – на 31%. Специалисты центра отметили, что россияне сэкономили на праздновании Нового года лишь один раз с 2007 года – в 2018 году.

Больше всего новогодние траты в 2023 году выросли у россиян в возрасте 25-34 лет. Сумма их расходов достигла превысила 50 тыс. рублей. Половина из нее была потрачена на новогодний досуг – елки, театры, рестораны.

Специалисты ВЦИОМ отметили, что россияне в целом стали больше тратить на досуг, тогда как в предыдущие годы расходы на новогодний стол, подарки и развлечения были примерно на одном уровне.