WSJ: глава Минфина США Йеллен выступила против чеканки монеты в $1 трлн ради спасения от дефолта

Выпуск монеты номиналом в $1 трлн нельзя считать реальным способом избежать дефолта. Даже если денежная единица будет выпущена, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США с большой долей вероятности ее не примет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее заявление главы американского Министерства финансов (Минфина) Джанет Йеллен.

Некоторые чиновники из администрации президента США Джо Байдена и представители Демократической партии ранее обсуждали возможность использования платиновых монет в случае потенциального дефолта экономики страны. Согласно предложенной схеме, Казначейство отчеканит монету номиналом в $1 трлн и внесет ее в ФРС, а затем возьмет деньги для оплаты счетов государства. Нынешняя планка максимального госдолга США в настоящее время находится на уровне $31,381 трлн, уточняется в статье.

«Федеральная резервная система, вероятно, не примет платиновую монету стоимостью 1 триллион долларов, если администрация Байдена попытается отчеканить ее, чтобы избежать нарушения лимита долга, отвергнув идею, которая была выдвинута, чтобы обойти Конгресс по этому вопросу», — говорится в материале.

Йеллен уточнила, что руководство ФРС, скорее всего, не решится пойти на такой «трюк». Это будет обусловлено большими рисками для ведомства.

«Ни в коем случае нельзя считать само собой разумеющимся, что ФРС сделает что-то, и особенно когда речь идет о таком трюке. ФРС не обязана принимать ее. Им самим решать, что делать», — заключила Йеллен.

21 января министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса из-за невозможности Штатов выплачивать долги. Потенциальный дефолт экономики страны «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис».