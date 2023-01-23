Глава Eni заявил, что Италия полностью откажется от газа из России зимой 2024-2025 года

Глава ведущей национальной нефтегазовой итальянской группы Eni Клаудио Дескалци назвал сроки полного отказа Италии от природного газа из России. По его словам, это произойдет зимой 2024-2025 года. Об этом Дескалци заявил в понедельник в Алжире, передает агентство РИА Новости. Глава Eni находится там вместе с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Визит Мелони в Алжир начался в воскресенье.

Говоря о перспективах обнуления поставок газа из России в Италию, нефтяник отметил, что он настроен «положительно».

«Зимой 2024-2025 года. Дело идет в правильном направлении», — цитирует агентство главу Eni.

Он также подтвердил, что Италия надеется на серьезное сотрудничество с Алжиром и расширение совместной работы в рамках отказа от российского газа. Дескалци назвал Алжир «стратегическим партнером Италии». Он уточнил, что если в 2021 году Алжир поставил Риму 21 млрд кубометров газа, то сейчас объем поставок вырос до 25 млрд кубометров. По прогнозам Дескалци, в 2023 году показатель увеличится до 28 млрд кубометров и будет превзойден в 2024-2025 годах.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», накануне алжирские власти выразили желание создать в Италии газовый хаб, через который алжирский газ поступал бы в другие страны Европы.